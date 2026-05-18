NPB(日本野球機構)が18日の公示を発表。ソフトバンクはスチュワート・ジュニア投手を登録抹消しました。スチュワート・ジュニア投手は今季5試合に先発登板し2勝3敗、防御率6.86。約1か月ぶりの1軍マウンドとなった16日の楽天戦は5回途中3失点で敗戦投手となり、自身3連敗となっていました。ファームでは2試合に先発し0勝2敗ながら、防御率は2.57。2試合ともに7イニングずつを投げています。