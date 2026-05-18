NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。阪神は前川右京選手の1軍登録を抹消しました。5年目を迎える左打ち外野手の前川選手。開幕は二軍スタートとなりましたが、打撃の好調をアピールし4月7日に今季初昇格をつかみました。しかしなかなか安定した成績を残せず。直近起用された5試合はいずれもスタメンでの出場となるも、18打数3安打という成績でした。ここまでは18試合に出場し、打率.227、1本塁打、7打点の成績。この日は23歳の