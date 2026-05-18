テレビ朝日の大下容子アナウンサーが18日、MCを務める同局系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時40分）に出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを15日に発表した日本代表の森保一監督が、現在の心境を問われて答えた「凡事徹底（ぼんじてってい）」に触れた。森保監督は、前回の4年前のメンバー発表会見で、心境を四字熟語で言うなら「『行雲流水』ですね」と語っ