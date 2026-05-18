公示が発表され、最下位に沈む中日は出場選手登録を抹消された選手はいなかった。１９日の阪神戦（倉敷）は金丸が先発。野手も含めて現状のメンバーで臨むことが決定的だ。チームは１７日のヤクルト戦（バンテリンドーム）に１ー５で破れ、今季ワーストの借金１３に迫る１２に逆戻り。打線も村松のソロで完封を免れるのがやっとだった。