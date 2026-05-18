【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・高橋奎二―巨人・戸郷翔征（１８時・いわき）◆阪神・西勇輝―中日・金丸夢斗（１８時・倉敷）◆広島・床田寛樹―ＤｅＮＡ・竹田祐（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・伊藤大海―楽天・荘司康誠（１８時・エスコンＦ）◆西武・武内夏暉―ロッテ・ジャクソン（１８時・前橋）◆オリックス・九里亜蓮―ソフトバンク・大津亮介（１８時・京セラドーム大阪