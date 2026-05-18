中日の金丸夢斗投手が１８日、バンテリンドームで行われた投手練習に参加した。１９日の阪神戦（倉敷）に先発予定。キャッチボールやノックで最終調整を行った。今季８試合目で、すでに３度目の地方登板だが、不安はない。倉敷では初登板となるが、「（初登板のマウンドも）気にならない。むしろ（イメージは）いい方」と、自信をのぞかせた。５月５日の阪神戦（バンテリンドーム）では、７回２失点の好投で自身最多の３勝目