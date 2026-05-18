１９日・中日戦（倉敷）に先発する阪神・西勇輝投手（３５）が１８日、甲子園で行われた投手指名練習に参加し、キャッチボールやノックなどで調整した。今季初登板初先発の４月３０日・ヤクルト戦（神宮）から自身２連勝中。昨年は右膝の故障もあり１軍わずか１試合の登板に終わったが、今年は熟練の投球術で復活ロードを歩む。プロ通算１５００奪三振までも残り「８」。勝利投手となれば「トレンディーエース」と呼ばれた元日