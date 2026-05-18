広島の床田寛樹投手が１８日、マツダスタジアムで１９日のＤｅＮＡ戦に向けて調整した。今季３戦未勝利（１敗）の相手。昨季は阪神と並ぶカード別最多８度の対戦があり、２勝３敗だった。「この何年もずっと（ＤｅＮＡ戦に）投げているので、いつも通りというか。でも、今年まだ勝っていないので、なんとか勝ちたいなと思います」と必勝を誓った。１０年目で初めて開幕投手を務めた今季ここまで７試合で１勝２敗、防御率３・１