西武の武内夏暉投手が１９日のロッテ戦（前橋）に先発する。１８日はカーミニークで行われた先発投手練習に参加。キャッチボールなどで汗を流した左腕は「コンディションも良くしっかり万全の準備ができました」と意気込んだ。前橋での開催に「逆に投げたいですね。いろんな球場を経験したいんで」と心待ちにした様子。「しっかり先頭切って流れを切れるように。目の前のバッター打ちとることを心がけたいです」と気を引き締め