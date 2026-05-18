ホンダ ハイブリッドセダン プロトタイプ｜Honda Hybrid Sedan Prototype ホンダが上場以来初の赤字決算。4239億円の衝撃 ホンダが上場以来初めての赤字決算を発表した。しかも4239億円という巨額である。ホンダといえば財務体制が強固なことで知られており、リーマンショックや新型コロナすら黒字決算だった。ホンダを創業した本田宗一郎さんは生粋の技術者であり、理想を追い求めるため開発予算や生産機械の購入に糸目を