宋苗さんが制作した瑠璃工芸作品。（済南＝新華社配信）【新華社済南5月18日】中国山東省淄博（しはく）市博山区は「中国琉璃（るり、ガラスの古称）の里」として知られ、琉璃焼成の技術が数百年にわたり受け継がれてきた。異業種からこの世界に入った宋苗（そう・びょう）さんは、琉璃への情熱を支えに30年以上研さんを積み、伝統を守りながら新たな表現にも挑んできた。宋さんがこの道に入ったのは23歳の時だった。「