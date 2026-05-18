【新華社バヤンノール5月18日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗の淡水湖、烏梁素海（ウランスハイ）が渡り鳥の楽園と化している。飛来したエリマキシギは優美な姿を湖面に映し、美しい風景を描いている。（記者/李雲平）