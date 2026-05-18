【新華社バヤンノール5月18日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市の黄河国家湿地公園でこのほど、子連れのコサックギツネがカメラに捉えられた。子ギツネたちは思い思いに動き回り、楽しそうに戯れていた。（記者/李雲平）