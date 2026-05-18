阪神は１８日、前川右京外野手の出場選手登録を抹消した。今季ここまで１８試合に出場して打率・２２７、１本塁打、７打点。５月は６試合で１９打数３安打の打率・１５８、１本塁打、５打点だった。広島は常広、辻が登録抹消。ヤクルトは木沢が再調整となった。