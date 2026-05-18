タレント・武井壮（53）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、アスリートのドーピング違反を厳しく批判した。武井は「ドーピングしなきゃ強さも示せない、弱さも受け入れられないようなヤツはアスリートでもなんでもないただのチート野郎だそんなヤツがやってねえと嘘付いて試合出て死ぬ気で鍛えてきたアスリートから勝利を盗み取ったり、それに付随する知名度や評価、対価を手にする事は単なる詐欺行為だ」と厳しく