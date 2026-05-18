日本ハム・清宮幸太郎内野手が１８日、北海道北広島市の北海道ボールパークＦビレッジで、日本ラグビー協会副会長の父・克幸氏が共同経営する玄米うどん専門店「絵空事（えそらごと）」のメディア向け内覧会に親子で出席した。克幸氏は「本日が親子初共演でございます」と笑顔。プロ９年目を迎えた愛息の成長に「ようやく大人の体になった。脂肪もそげ落ち、筋肉もついてきて、本当にアスリートの体になっている。２、３年前ま