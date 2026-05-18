俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合月〜木後10：45〜11：00）は、きょう18日から最終週（第8週）に突入する。西川誠役を演じる渋川清のオフィシャルコメントが届いた。【場面カット】いよいよ最終週へ…夜ドラ『ラジオスター』同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティー