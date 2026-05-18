タレント上沼恵美子（71）が18日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。ラジオ初共演を果たしたシンガー・ソングライター松任谷由実（72）について語った。15日に放送されたニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」にゲスト出演し、ユーミンと対談した上沼。こころ晴天を聴いたユーミンからオファーを受けたと以前に語っていたが、「反響をきょう、ニッポン放送の方からからメールでいただ