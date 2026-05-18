サッカー女子日本代表“なでしこジャパン”の新監督に就任した狩野倫久氏（49）が18日、都内で会見を行い「私達が掲げる最大の目標は、2027年ワールドカップブラジルワールドカップ優勝です。すなわち、世界一奪還です。そこにアグレッシブで躍動感のあるフットボールでチャレンジしていきます」と、意気込みを語った。狩野監督の下、新たなコーチとして元日本代表の内田篤人氏（38）、なでしこジャパンで2011年W杯優勝メンバーの