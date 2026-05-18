「大相撲夏場所・９日目」（１８日、両国国技館）幕下最下位格付け出しで今場所デビューした大森（２２）＝追手風＝は、龍葉山（時津風）との無敗対決を制し、５勝目を挙げた。相手がなかなか手をつかず、駆け引きでじらされた立ち合い。「先に手をついて待っとこうと思った。（動揺は）なかった」。低い姿勢で当たり、冷静にタイミング良く突き落とした。角界屈指の男前として各メディアから連日取り上げられ、この日も歓声