タレントで女優の野呂佳代（42）が18日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲストとして生出演。高校卒業後、芸能界入り前に働いていた店を明かした。AKB48を卒業後はタレントとして活動、近年は女優としても活躍中の野呂。芸能界に入らなかったら目指していた職業について聞かれ、「父が美容師なんです」と告白。高校3年生の時、クラス全員の進路が決まる中、芸能志望ながら白紙のままの自