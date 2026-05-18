今から6年ほど前の小雨が降る寒い日、力尽きて倒れていたキジトラ猫の「ぴーちゃん」。絶望的な状態で倒れ込んでいるところを、奇跡的に保護されました。ところが、病院で厳しい診断を受けて――Xユーザー・単発0x0さん（@yuukifox）夫婦は、懸命なケアを続けたといいます。今、ぴーちゃんはどうなったのでしょうか。【アフター写真】6年後…こんなにたくましく成長しました！駐車場でうずくまっていた小さな子猫ぴーちゃんとの出