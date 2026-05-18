17日夜、新潟市西区のJR越後線で列車と男性が衝突する事故があり、男性が死亡しました。 警察によりますと、17日午後8時前、新潟市西区大学南1丁目のJR越後線の線路内(団九郎踏切付近)でJR職員から「電車と人が衝突した」と110番通報がありました。列車と衝突した男性は病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。 死因は、列車にはねられたことによる多発性外傷だということです。警察が男性の身元や当