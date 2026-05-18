金田久美子が自身のインスタグラムを更新。「楽しかった写真がフォルダにたくさん」「載せきれなかった写真もたくさん」と記し、スマホにはこれまでの投稿で紹介しきれなかった写真が何枚もたまっていることを明かすと、今回はその中から20枚を一挙に公開した。【実際の投稿】BGMを聞き逃すな！ 森山直太朗の名曲？公開された写真の中にはゴルフ場で小祝さくらと仲良くジェラートを楽しむ写真も。2人の後ろでは神谷そらが満面の笑