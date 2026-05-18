＜関西オープン最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞1打差の4位から出た“ビリケンさん”こと藤本佳則が最終日に6バーディ・1ボギーの「65」で回り、12年216日ぶりの3勝目。長谷川勝治（13年82日）、横田真一（13年19日）に次ぐ、ツアー3番目のブランク優勝を果たした36歳の使用クラブを取材した。【写真】投入して即優勝センターシャフトを選手目線で見る101年前に開場した名門・茨