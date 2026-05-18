勤務していた学習塾「個別教室のトライ」の教え子になりすまして英検2級に合格し、そのスコアを教え子が入学試験を受けた近畿大学に提出して業務を妨害したとして、大阪市内の元塾講師の男が逮捕されました。 偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、大阪市浪速区に住む元塾講師・野口瑞希容疑者（35）です。 警察によりますと、野口容疑者はかつて勤務していた学習塾「個別教室のトライ」天王寺駅前校の教え子になりすまし、去年9