大分県中津市の介護施設で4月、入所している女性の指輪を盗んだ疑いで職員の女（48）が5月18日に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、中津市大悟法に住む介護職員の女（48）です。 女は4月15日午後、勤務先の介護施設で入所している女性（80代）の指輪を盗んだ疑いが持たれています。 この施設から4月23日に「盗難被害があった」という通報を受け、警察が関係者に聞き取りするなどして捜査しました。その結果、内部で