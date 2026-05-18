日差しが強くなるこれからの季節、外を歩くだけで目の疲れを感じる人も増えてくる。そんな中で再注目されているのが、オークリー（OAKLEY）のサングラス。スポーツ向けのイメージが強いブランドだが、最近は街でも取り入れやすいデザインが増えており、通勤や旅行、フェスなどで使う人も多い。今回は、見やすさと掛けやすさを両立した人気モデルを紹介する。【写真】「まぶしさのストレス減った」お手頃価格もうれしいオークリー