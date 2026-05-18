千葉県にある市川市動植物園のサル山に侵入し、園のイベントなどを中止させたなどとして、アメリカ国籍の2人が逮捕されました。【映像】猿山に侵入する犯人警察などによりますと、きのう午前11時前、市川市動植物園の職員から「外国人男、20代。園内のサル山に飛び込んだ」といった110番通報がありました。アメリカ国籍の24歳の男は、着ぐるみを着た状態で柵を乗り越えてサル山に下り、27歳の男はその様子を撮影していたとい