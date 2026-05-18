オンラインカジノの賭け金など犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、組織犯罪処罰法違反の罪などに問われた男に横浜地裁は18日、懲役10年、罰金800万円、追徴金約67億円などの判決を言い渡した。