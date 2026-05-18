タレントの上沼恵美子（71）が17日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。かつて冠番組に招いたゲストについて語った。15日放送の「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」に、松任谷のオファーを受けゲスト出演した上沼。松任谷との初対談を「すっごいよかった」と振り返り、その人柄を大絶賛。「超一流の方っていうのは腰が低くて礼儀正しい。ほんで二流三流、顔と名前は知ってるけどってな