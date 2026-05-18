NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。ヤクルトは木澤尚文投手の出場選手登録を抹消しました。今季6年目の木澤投手は、ここまで11試合に登板し、3ホールド、防御率2.79をマーク。16日の中日戦は7点ビハインドの8回に3番手で登板し、3連続四球を与え、押し出し四球で1失点でした。再登録は5月28日以後に可能です。