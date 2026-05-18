NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。ロッテは前日のオリックス戦に先発した廣池康志郎投手の登録を抹消しました。今季途中から先発転向となっている2年目右腕・廣池投手。今季5度目の先発登板となった17日のオリックス戦では、7回105球を投げ、被安打7、奪三振5、与四球1、失点1の好投で、今季初勝利としました。今回の抹消を受けて、再登録は28日から可能となります。来週からはいよいよ交流戦もスタート。各先発陣の起用タイ