「今週は、イヨ・スカイの回だ!」──放送前からSNSで話題になっていた、MBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜)で、国内外の団体で高い評価を持つ女子プロレスラー、イヨ・スカイが17日の放送で取り上げられ、X(Twitter)では「感動した!」の声のほかに、日本の男性プロレスラー・EVILとの結婚についても触れられたことで「まさかの『情熱大陸』で結婚発表!」と話題になっている。『情熱大陸』世界最大、ア