【モデルプレス＝2026/05/18】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月17日、自身のInstagramを更新。雰囲気を一新したボブヘア姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「似合ってる」と話題の雰囲気ガラリヘア◆IVEレイ、雰囲気一新のボブヘア公開5月16日開催の「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026」（『ASEA 2026』）」でMCを務めたレイはオフショットを複数枚投稿。オフショルダーで胸