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米国債利回り 2年債 4.101（+0.032） 10年債 4.626（+0.033） 30年債 5.150（+0.034） 期待インフレ率 2.519（+0.005） ※期待インフレ率は10年債で算出 10年債利回りは一時4.63％台まで上昇。その後はもみ合い。