ソフトバンクは１８日、スチュワートの出場選手登録を抹消した。１６日の楽天戦（楽天最強モバイル）に先発し、５回途中６安打３失点で３敗目。４月２１日の西武戦（ベルーナドーム）以来となった１軍登板を白星で飾れなかった。