【新華社昆明5月18日】中国雲南省普洱（ふじ）市思茅区では、春になると山の恵みを集めた野菜料理を味わう習慣がある。こうした山菜はかつて、山奥に自生するものが中心だった。しかし現在では、同区の高原特色野生野菜現代化生産モデル園で、てん菜やクコの葉、香椿（チャンチン）の若芽、ミズワラビなどの旬の野菜がまとまった規模で栽培され、市場へ安定供給されている。背景には、地域特有の風味を守り育てる取り