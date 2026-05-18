【新華社済南5月18日】中国山東省淄博（しはく）市博山区は「中国琉璃（るり、ガラスの古称）の里」として知られ、琉璃焼成の技術が数百年にわたり受け継がれてきた。異業種からこの世界に入った宋苗（そう・びょう）さんは、琉璃への情熱を支えに30年以上研さんを積み、伝統を守りながら新たな表現にも挑んできた。 宋さんがこの道に入ったのは23歳の時だった。「中国琉璃芸術大師」の称号を持つ王乃宝（おう・だい