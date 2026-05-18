広島の常広羽也斗投手と辻大雅投手が１８日、出場選手登録を抹消された。常広は、中継ぎ要員として４月２６日に今季初昇格し、４登板で無失点。９日のヤクルト戦（マツダ）を最後に登板なし。投手と野手の枠の兼ね合いで２軍再調整となった。ゴールデンウィーク中の９連戦からブルペンの人数を増やしていた。１７日の阪神戦では、平川蓮外野手が体調不良で登録抹消されたこともあり、中継ぎ１０人がベンチ入りしていた。一方