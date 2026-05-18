生徒らに太極拳を指導する、中学校の体育教師ハオジャティ・スルアンさん（手前）。（資料写真、テケス＝新華社記者／胡虎虎）【新華社ウルムチ5月18日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州特克斯（テケス）県の中学校で体育教師を務めるハオジャティ・スルアン（32）さんは、生徒にサッカーや体操のほか太極拳の指導も行っている。テケス県は独特の都市構造で知られる。地域の地理や歴史を記した地方誌によると、1930