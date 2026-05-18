ヴィクトリアマイルで３つめのＧ１タイトルを獲得したエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、決戦から一夜明けた５月１８日、美浦トレセンの馬房内を歩き回り元気な姿を見せた。さすがにレース直後は疲れがあったようで、及川厩務員は「今はケロッとしていますが、競馬の後はグタッとしましたね。やっぱり暑さと、競馬がかなり激しかったのだなと。首がうなだれちゃって、見たことないくらいで