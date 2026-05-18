【新華社長春5月18日】中国吉林省伊通満族自治県の小吉祥村で、北へ帰ってきたアオサギが卵を温め、ひなを育てる姿が見られるようになった。村では毎年アオサギが営巣しており、近年は生態系管理や渡り鳥の保護に継続的に取り組み、鳥類の生息、繁殖に適した環境づくりを進めている。（記者/周万鵬）