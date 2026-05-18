ひとつまみの塩でコーヒーがよりおいしくなる？ コーヒーに入れるものといえばミルクや砂糖が定番ですが、なんと“ひとつまみの塩”を加えることで、よりおいしいコーヒーになるのだとか。 そこで今回は「塩なし」「ひとつまみ」「ふたつまみ」の3パターンで比較し、飲み比べてみました。 実際に飲んでみた まずは普段通り何も加えずにコーヒーを飲むと、後を引くような深みのある苦味を感じます。コーヒーらしい香ばしさや