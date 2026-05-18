ヴィクトリアマイルでエンブロイダリーを勝利に導き、海外Ｇ１と合わせて「１００勝できてよかった」と喜んだクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は、自身のアパレルブランド「ｃｌ＿ｂｙ＿ｃ．ｌｅｍａｉｒｅ」のインスタグラムで「１００Ｇ１」記念Ｔシャツを１００枚限定で２１日から発売することを１８日に発表した。同インスタでは「２００３年、フランスでの初Ｇ１制覇から始まった挑戦。日本、フランス、ドバイ