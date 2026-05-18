【新華社貴陽5月18日】中国貴州省貴安新区の普馬村にある貴州梅園では初夏を迎え、35万株のアジサイが満開となった。敷地内に約千ムー（約67ヘクタール）にわたり70種余りのアジサイが植えられており、花期は10月まで続く。（記者/劉勤兵）