3児の母でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が18日、自身のインスタグラムを更新。「白髪染めと同時に髪の毛もカットしてもらいました」と明かし、新ヘアスタイルを披露した。【写真】「白髪染めと同時に髪の毛もカットしてもらいました」新ヘアを披露した中村仁美投稿では、続けて「街をあるくだけで日に焼けていきます 日焼け止めも飲む日焼け止めも飲用しているのに…怖い」と悩みを吐露。ファンに向けリアルな“近況”を