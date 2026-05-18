◇出場選手登録なし◇同抹消【ソフトバンク】C・スチュワート・ジュニア投手（再調整）【楽天】田中千晴投手、L・ボイト内野手（いずれも再調整）【ロッテ】広池康志郎投手（登板機会なし）【阪神】前川右京外野手（再調整）【広島】常広羽也斗投手、辻大雅投手（いずれも再調整）【ヤクルト】木沢尚文投手（再調整）