不動産不況が長引く中国で4月の新築住宅価格指数が、主要70都市の7割にあたる49都市で前の月から下落したことが分かりました。中国国家統計局の18日の発表によりますと、4月の新築住宅価格指数は主要70都市のうち北京市や重慶市など49都市で、前の月から下がりました。上昇したのは上海市や広東省深セン市など14都市で、天津市など7都市は前の月から横ばいでした。指数の下がった都市は全体の7割にあたり、前の月からは5都市減りま