アメリカのホワイトハウスは米中首脳会談での合意内容を公表し、中国が今後3年間、毎年170億ドル相当の農産物を購入することで合意したと発表しました。ホワイトハウスは17日、トランプ大統領と習近平国家主席が北京で行った会談での合意内容の「ファクト・シート」を公表しました。経済面では、中国が今後3年間、2028年まで、毎年少なくとも170億ドル（約2兆7000億円）相当のアメリカ産農産物を購入することが柱になっています。